В Находке из-за аварии в котельной без тепла остались 6 тысяч человек

В Находке 6 тыс. человек остались без теплоснабжения из-за аварии в котельной. Прокуратура проводит проверку.

ЧП произошло 9 января. "В результате порыва питательной линии экономайзера на котельной №2.8 прекращено теплоснабжение многоквартирных домов на ул. Верхне-Морской, Гагарина, Находкинский проспект, Лермонтова, Гончарова, Зои Космодемьянской", - говорится в сообщении прокуратуры Приморского края.

Без тепла остались жители 88 многоквартирных домов, а также четыре детских учреждения. Пока что коммунальщики ведут работы по устранению неполадок.

Ранее коммунальные аварии, которые привели к отключению тепла и света, произошли в Подмосковье и Херсонской области. О ситуации проинформировали президента России, который поручил поставить ситуацию на контроль. В Московской области Следственный комитет после аварии возбудил уже два уголовных дела, задержаны замглавы администрации города Подольска, начальник аварийной котельной.