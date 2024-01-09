Time: В 2024 году Украина может потерять еще больше территорий

Украина может лишиться больших территорий в 2024 году, заявил директор аналитического агентства Eurasia Group Ян Бреммер в статье для журнала Time.

По его мнению, в этом году Украина будет "фактически разделена на части".

"Ее территориальные потери могут оказаться постоянными и увеличиться", - отметил Бреммер.

Он допустил, что Киев пойдет на большие военные риски в текущем году, включая новые удары по российской территории. Эксперт полагает, что это спровоцирует беспрецедентные ответные меры России и может втянуть НАТО в конфликт.

Ранее The New York Times сообщила, что Украина не нуждается во всей территории, которую считает своей. Так называется статья, опубликованная в издании. В ней говорится, что украинское наступление привело к огромным потерям, но не изменило линию фронта, в то время как ресурсы и жизни украинцев истощаются без особых перспектив на перемены в обозримом будущем.