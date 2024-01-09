В Госдуме призвали россиян помогать дворникам убирать снег

Россияне должны помогать дворникам, а "не лениться". Об этом заявила зампредседателя Комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Светлана Разворотнева.

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По ее словам, в стране огромная нехватка рабочих рук, особенно на "трудовых специальностях". Также остро стоит проблема зарплат в ЖКХ, где она ниже средней. Из-за этого многие туда не идут работать. Так, в Москве доставщики при меньших трудозатратах получают гораздо больше дворника, который метет снег с утра до вечера. А люди должны дворникам помогать.

"Это хорошее времяпровождение на свежем воздухе. Надо людей стимулировать помогать друг другу, подсказывать им, чтобы не ленились, не сидели дома, а помогали дворникам в случае завалов", - сказала она "Парламентской газете".

По данным ГородРабот.ру, медианная зарплата дворника в России в конце 2023 года составила 30 тыс. рублей. При этом модальная (которая предлагается чаще всего) - 16 тыс.