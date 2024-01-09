Норвежский террорист Андерс Брейвик снова просит досрочно освободить его из тюрьмы

Норвежский террорист Андерс Брейвик вновь пытается через суд добиться досрочного освобождения. В прошлом году суд не согласился его отпустить, теперь он подал очередное ходатайство, которое начали рассматривать 8 января.

Ультраправый фанатик Брейвик в 2011 году устроил теракт в молодежном лагере, в результате погибли 77 человек, большая часть которых была несовершеннолетними. Суд приговорил Брейвика к максимальному наказанию по норвежским законам – 21 году тюрьмы с возможностью многократного продления срока. Брейвик хоть и сознался в совершении взрыва в центре Осло и нападении на молодежный лагерь, но отказался признать вину. Также он был признан вменяемым.

Террорист отбывает срок в комфортных условиях (что уже не раз становилось предметом споров): в одиночной камере у него три комнаты, душ, компьютер и тренажеры.

Сейчас адвокат Брейвика настаивает на том, что 44-летний террорист содержится в условиях, нарушающих права человека. По мнению адвоката Ойстейна Сторрвика, его подзащитный находится в изоляции уже 12 лет, не общается с другими заключенными, что привело его в депрессивное состояние и зависимость от препарата "Прозак".

Сам Брейвик на судебном процессе, который проходит в тренажерном зале его тюрьмы, пока не проронил ни слова, он присутствовал на первом заседании с беспристрастным выражением лица и никак не выразил своего отношения к происходящему.