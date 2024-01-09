Прокуратура внесла представление мэру из-за снежных завалов в Екатеринбурге

Екатеринбургская прокуратура выявила многочисленные нарушения при содержании улично-дорожной сети этой зимой. В связи с этим главе города Алексею Орлову внесено представление об устранении нарушений закона, рассмотрение которого находится на контроле ведомства, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры.

Проверка городских улиц проводилась 8 января прокурором Светланой Кузнецовой совместно с сотрудниками ОГИБДД УМВД России по Екатеринбургу. Особое внимание уделялось качеству уборки подъездов к образовательным учреждениям и детским садам. Также проверялись результаты уборки автомобильных дорог, снежных валов с обочин, автобусных остановок, тротуаров, пешеходных дорожек и полос общественного транспорта.

"В силу того, что качество уборки дорог напрямую влияет на безопасность дорожного движения, обеспечение которой является одним из приоритетных направлений деятельности как местной власти, так и органов надзора, указанному направлению уделяется значительное внимание со стороны органов прокуратуры", - пояснили в ведомстве.

Там также добавили, что проверки будут осуществляться в течение всего зимнего периода. В конце прокуратура даст принципиальную оценку качества проведения сезонных работ.

Конец минувшего года ознаменовался в Екатеринбурге транспортным коллапсом из-за большого количества выпавшего снега, однако последствия осадков не ликвидированы до сих пор. На прошлой неделе в УГИБДД Свердловской области пригрозили ограничить движение общественного транспорта по уральской столице, если дороги наконец не почистят от снега.