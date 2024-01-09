09 Января 2024
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: Накануне.RU

В Тюмени будут судить мужчину, напавшего на ребенка на улице

В Тюмени будут судить 42-летнего местного жителя за нападение на подростка на улице, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Тюменской области.

Мужчину обвиняют в покушении на убийство малолетнего, совершенном из хулиганских побуждений.

Инцидент произошел 11 сентября 2023 года в областной столице. Пьяный обвиняемый на ул. Интернациональная напал на 13-летнего мальчика и нанес ему не менее двух ударов по голове, после чего начал душить. Убить ребенка подозреваемый не смог поскольку мальчик оказал активное сопротивление, кроме того, ему на выручку поспешили прохожие.

В настоящий момент обвиняемый находится под стражей. Он признан вменяемым.

В пользу ребенка прокуратурой заявлен гражданский иск на сумму 500 тыс. руб. Уголовное дело рассмотрит Калининский районный суд.

Теги: мужчина, уголовное дело, нападение, ребенок, покушение на убийство


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