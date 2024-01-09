09 Января 2024
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Общество За рубежом
Фото: Накануне.ru

Alaska Airlines озвучила итоги проверки после ЧП с отвалившимся люком Boeing 737

В авиакомпании Alaska Airlines высказались о результатах проверки, начавшейся после посадки Boeing 737 MAX с оторванным люком аварийного выхода в аэропорту Портленда.

"Первоначальные отчеты наших технических специалистов указывают, что на некоторых самолетах было видно незакрепленное оборудование", - приводит РИА Новости заявление Alaska Airlines.

Напомним, 5 января самолет авиакомпании Alaska Airlines в полете лишился иллюминатора и совершил экстренную посадку в Портленде, штат Орегон. Инцидент произошел во время рейса из Портленда в город Онтэрио в штате Калифорния.

Первый полет Boeing 737 MAX состоялся в 2017 г. После этого, осенью 2018 г., в море упал самолет индонезийской авиакомпании Lion Air, а в марте следующего года разбился лайнер Ethiopian Airlines. В обоих случаях были выявлены проблемы программного обеспечения системы автоматизированного пилотирования MCAS. После второго крушения Boeing приостановила эксплуатацию самолетов этой модели. Запрет на полеты Boeing 737 Max начали снимать в декабре 2020 г.

Теги: Boeing 737 MAX 9, люк, проверка, Alaska Airlines


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