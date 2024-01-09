Эксперты Рады резко раскритиковали законопроект об ужесточении мобилизации

Внесенный недавно в Раду законопроект об ужесточении мобилизации резко раскритиковало Научно-экспертное управление Рады. В своем заключении оно указало, что проект нарушает ряд статей украинской конституции и законов.

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Так, военно-гражданским администрациям предлагается разрешить получать информацию, документы и материалы, необходимые для мобилизации граждан. Но местная конституция не разрешает сбор, хранение, использование и распространение конфиденциальной информации о лице без его согласия. Далее, проект устанавливает обязанность граждан проходить медицинское освидетельствование и лечение в лечебно-профилактических учреждениях согласно решению военно-врачебной комиссии военкомата. Но для диагностики и лечения необходимо информированное согласие пациента. То есть граждан могут принудительно лечить. Также незаконно расширение полномочий полицейских в период проведения мобилизации к гражданам от 18 до 60 лет, которые обязаны предъявлять военно-учетный документ.

Еще одно интересное замечание связано с тем, что проект предусматривает мобилизацию госслужащих, других работников и должностных лиц, работающих в органах власти. Есть риск, что 100% работников органов местного самоуправления будут отправлены на фронт.

Вопиющим нарушением всех норм является запрет на пользование и распоряжение собственностью для отказников. Однако никто не может быть лишен права собственности, а ограничение прав граждан по распоряжению денежными средствами, находящимися на его счету, допускается только по решению суда.

Накануне.RU уже писало о том, что законопроект об ужесточении мобилизации, как и сам новый виток мобилизации, вызвал на Украине резкую критику экспертов, общественных деятелей и даже политиков, чего раньше не было. В конце 2023 года Юлия Тимошенко призвала Зеленского одуматься и предложить населению какой-то другой план, кроме как воевать до выхода на границы УССР 1991 года. А экс-спикер Рады Дмитрий Разумков сравил законопроект о мобилизации с рабством. Антикоррупционный комитет Рады тоже не поддержал законопроект о мобилизации.