Министру обороны США стало лучше, но он все еще в больнице

Министру обороны США Ллойду Остину стало лучше, его перевели из отделения интенсивной терапии в обычную палату, но он все еще остается в больнице, сообщил Пентагон. О причинах госпитализации главы оборонного ведомства до сих пор ничего не сообщается.

По данным CNN, сообщениями о госпитализации Остина были шокированы не только журналисты, но и сама пресс-служба Пентагона, а также истеблишмент нацбезопасности США.

Сообщается, что министр находится в Национальном военно-медицинском центре Уолтера Рида в штате Мэриленд. Якобы, он был госпитализирован еще 22 декабря для плановой процедуры. Тогда он находился в отпуске. После проведения процедуры Остин выписался, "работал из дома все праздники", заявил официальный представитель Пентагона генерал-майор Пэт Райдер. Он добавил, что военное ведомство не уведомило Белый дом о том, что министр обороны проходит процедуру в больнице.

1 января, по словам Райдера, министр начал испытывать сильную боль, его на машине скорой помощи госпитализировали в отделение интенсивной терапии. До 2 января министр оставался в этом отделении, находился в сознании, но был вынужден делегировать некоторые полномочия своему заместителю Кэтлин Хикс.