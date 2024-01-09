В Тюмени сгорела снегоуборочная машина

В Тюмени на улице Щербакова произошел пожар - сгорела снегоуборочная техника. О произошедшем сообщили очевидцы в соцсетях.

"Сгорел снегоуборщик. На улице Щербакова", - опубликовал подписчик группы "ЧС Тюмень" видеозапись в соцсети "ВКонтакте". На кадрах видно, как техника горит на обочине дороги.

По данным регионального МЧС, вызов поступил около четырех утра по адресу ул. Щербакова, 150. Ликвидирован пожар был в 4.53 силами двух единиц техники и восьми человек личного состава. Площадь составила около 10 кв. м. В пожаре пострадал сотрудник дорожной службы.

Причины и обстоятельства пожара устанавливаются.