Микрорайоны на юге Екатеринбурга на несколько суток остались без отопления

Жителям более 300 домов на Вторчермете, РТИ и в Шинном придется пережить как минимум еще одну ночь без нормального отопления и горячей воды - поломка на Южной котельной все еще не устранена, сообщили Накануне.RU в пресс-службе РЭМП УЖСК со ссылкой на АО "Энергосбыт".

Сегодня утром поставщик тепла заявил, что работы на котельной продлятся до утра 10 января или, в крайнем случае, до 11 января. В свою очередь в управляющей компании отметили, что совсем без воды и отопления жители екатеринбургских микрорайонов не остаются: из-за поломки параметр температуры по теплу и ГВС снизился, но совсем отопление и водоснабжение не исчезли.

Аналогичную информацию Накануне.RU сообщили и в пресс-службе ПАО Т+, заверив, что снижение температуры в квартирах екатеринбуржцев составило всего 10 градусов, потому без тепла или горячей воды никто не сидит.

"На водогрейном котле проводятся ремонтные работы. На выходе из котельной мы имеем 95 градусов, на обратке - 65 градусов. Никто в тепле не ограничен, параметр температур был снижен максимум на 10 градусов. Надеемся, что к сегодняшнему вечеру все работы будут завершены", - сообщили в ПАО Т+.

Ранее сообщалось, что из-за проблем в работе котельной сегодняшнюю ночь в холоде провели жители сразу нескольких улиц Екатеринбурга: Титова, Агрономической, Братской, Военной, переулков Рижского и Талицкого. Предварительно, все починить должны были к 08.00 сегодняшнего дня, однако ремонтные работы затянулись.

Напомним, с масштабными отключениями теплоснабжения в новогодние праздники столкнулись города Подмосковья. Люди замерзали Чехове, Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках, Люберцах, Раменском и Наро-Фоминском районах.