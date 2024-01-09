09 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Московская область
Фото: Следственный комитет РФ

После прорыва теплотрассы задержан замглавы администрации Подольска

Уголовное дело возбуждено в Подольске, жители которого несколько дней находились без отопления и горячей воды. Об этом сообщает Следственный комитет РФ.

По факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий задержан заместитель главы администрации городского округа Подольска.

По версии следователей, чиновник, зная о наличии дефектов оборудования для отопительного сезона, подписал акт проверки готовности к отопительному периоду и выдал паспорт готовности, что привело к аварии на теплотрассе.

Также подмосковным СК задержаны начальник котельной и гендиректор ЗАО "Климовский специализированный патронный завод". Их подозревают в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни и здоровья потребителей.

В помещениях и на рабочих местах задержанных проведены обыски и выемки, идут допросы.

Ранее стала известна причина новогоднего коммунального коллапса, произошедшего в Климовске, микрорайоне Подольска. Там случился прорыв теплотрассы от котельной частного "Климовского специализированного патронного завода". Люди остались без тепла и горячей воды еще утром 4 января, а власти Подмосковья узнали о случившемся из комментариев в социальных сетях, так как завод якобы скрыл аварии на своей котельной.

Сообщалось, что СКР начал проверять все сообщения о нарушениях прав граждан, оставшихся без энергоснабжения в Подмосковье. Сначала проверка по факту ограничения подачи электроэнергии и ненадлежащего теплоснабжения жителей (ст. 215.1 УК РФ) началась в городском округе Чехов. Далее были организованы проверки по аналогичным фактам в Солнечногорске, Балашихе, Лобне, Подольске и Химках.

Экономист Никита Кричевский отмечал, что Подмосковье — лидер по количеству построенных в прошлом году "квадратов", и целый ряд аварий произошел как раз в тех местах, где построили новые дома, присоединив их к действующим сетям.

Теги: подольск, авария, теплотрасса, замглавы администрации


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Ранее 07.01.2024 08:24 Мск Целый микрорайон Подольска остался без тепла из-за частной компании — патронного завода

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