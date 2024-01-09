09 Января 2024
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Фото: &quot;Рабкор&quot;

Озвучены возможные детали смерти журналиста "Рабкора", найденного мертвым после поездки в ДНР

Погибший журналист и постоянный автор "Рабкора" Александр Рыбин мог добираться до до Красносулинского района Ростовской области, где и нашли его тело, автостопом.

"По предварительным данным, он ехал автостопом, а здесь его высадили. Куда изначально направлялся человек, пока неизвестно", - сообщил источник "КП-Ростов-на-Дону".

Вблизи места, где вышел Рыбин, есть остановочный комплекс, где автомобилисты могут переночевать или отдохнуть с дороги. Там же обычно останавливаются дальнобойщики. На этой остановке и нашли тело журналиста. При себе у него был большой рюкзак. На теле не было следов насильственной смерти, возможной причиной смерти могли стать проблемы с сердцем.

Напомним, тело Рыбина нашли 7 января. В последний раз Александр Рыбин выходил в эфир "Рабкора" 30 декабря из Мариуполя, а до этого две недели провел в Горловке ДНР.

"В Горловке я ощущал гораздо больше новогоднее настроение, несмотря на девять лет обстрелов, нежели в Мариуполе. Мандарины [в Мариуполе] не покупают", - говорил Рыбин в эфире.

Журналист в том же эфире уточнил, что планирует вернуться в Москву и более подробно поделиться своими впечатлениями от поездки.

Теги: Александр Рыбаков, Рабкор


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Ранее 07.01.2024 19:51 Мск Журналист портала "Рабкор" найден мертвым после поездки в ДНР

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