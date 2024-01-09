09 Января 2024
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Политика В России За рубежом Москва
Фото: Накануне.RU

Россия может отказаться от проведения президентских выборов в посольствах в недружественных странах

В значительной части недружественных стран (США, Евросоюз, Япония и т.д.) в российских консульствах не будут создавать участки для голосования на выборах президента в марте 2024 года, пишут "Ведомости" со ссылкой на источник в дипломатических кругах. Всего в список недружественных России государств власти внесли 49 стран.

Окончательное решение по созданию участков будет принято в январе. Причинами отказа от голосования стали безопасность голосующих (в 2018-м году у посольств России в Европе собирались очереди) и сокращение числа консульских работников.

В 2018-м году на выборах президента за границей проголосовали 444 тыс. человек. Всего, по данным ЦИК за 2023 год, в списке избирателей за пределами России числится около 2 млн избирателей.

Теги: президентские выборы, недружественные страны, европа, голосование


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