Гладков: Три человека находятся в реанимации после обстрела Белгорода

Трое пострадавших во время обстрела Белгорода, который произвели ВСУ 8 января, находятся в реанимации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу", - написал Гладков. Он уточнил, что в городе в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. Кроме того, на стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля.

8 января вечером в Белгороде и Белгородском районе объявлялась воздушная тревога. По словам Гладкова, была запущена "сирена ракетной опасности".

По данным СМИ, взрывы были слышны над Белгородом и его пригородами. Также сообщается о взрывах в приграничном Шебекино.