09 Января 2024
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Происшествия Центральный ФО В России Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Гладков: Три человека находятся в реанимации после обстрела Белгорода

Трое пострадавших во время обстрела Белгорода, который произвели ВСУ 8 января, находятся в реанимации. Об этом сообщил в своем Telegram-канале губернатор Вячеслав Гладков.

По словам главы региона, им проведены операции. Врачи оценивают их состояние как стабильно тяжелое.

"Над Белгородом и Белгородским районом сработала наша система ПВО - сбито 10 воздушных целей на подлете к городу", - написал Гладков. Он уточнил, что в городе в двух многоквартирных домах выбиты окна в квартирах, еще в одном частном домовладении выбиты окна, три автомобиля повреждены осколками. Кроме того, на стоянке предприятия горели четыре грузовых автомобиля.

8 января вечером в Белгороде и Белгородском районе объявлялась воздушная тревога. По словам Гладкова, была запущена "сирена ракетной опасности".

По данным СМИ, взрывы были слышны над Белгородом и его пригородами. Также сообщается о взрывах в приграничном Шебекино.

Теги: гладков, белгород, обстрел


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