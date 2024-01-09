В Норильске Boeing 737-800 выкатился за пределы полосы

В Норильске Boeing 737-800 авиакомпании Nordstar, прибывший из Красноярска, выкатился за пределы взлетно-посадочной полосы.

"На борту находились 169 пассажиров. Причины и обстоятельства происшествия устанавливаются, воздушное судно будет отбуксировано к месту стоянки", - сообщает Западно-Сибирская транспортная прокуратура.

В Росавиации уточнили, что пассажиры высажены штатно и доставлены в здание аэровокзала. Борт отбуксирован на стоянку. На время проверки полосы аэропорт был закрыт.