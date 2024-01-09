09 Января 2024
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Происшествия Свердловская область В России
Фото: Накануне.RU

Бастрыкин поручил возбудить дело после избиения 15-летнего скалолаза в Нижнем Тагиле

Глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в Нижнем Тагиле.

Как сообщили Накануне.RU в СКР, инцидент произошел еще 21 декабря 2023 года: в ходе возникшего конфликта трое молодых людей избили 15-летнего подростка. В результате парень получил травму головы, перелом носа и ушибы мягких тканей. Позже в СМИ мать пострадавшего выразила обеспокоенность работой сотрудников правоохранительных органов.

Александр Бастрыкин поручил и.о. руководителя СК России по Свердловской области Анатолию Надбитову возбудить уголовное дело по факту избиения подростка. Также глава федерального ведомства ждет доклад о результатах и ходе расследования, который будет поставлен на контроль в центральном аппарате СКР.

Подробности рассказали в прокуратуре Свердловской области. По данным надзорного ведомства, избитый подросток возвращался с тренировки по скалолазанию. Один из нападавших пояснил, что якобы принял пострадавшего за молодого человека, который 10 декабря с друзьями нанес ему телесные повреждения.

Сейчас участники инцидента и их законные представители установлены и опрошены. Также прокуратура проверит работу сотрудников образовательных учреждений, где учатся трое нападавших. Будет установлено, какая профилактическая работа ведется с учащимися.

Напомним, ранее глава СК России поставил на контроль расследование другого инцидента в Нижнем Тагиле, где двое братьев-пятиклассников из Азербайджана, по версии следствия, избили двух школьников – мальчика и девочку. Последняя была доставлена в больницу.

Теги: подросток, дело, избили, СК, Нижний Тагил


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