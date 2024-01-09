09 Января 2024
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Происшествия СЗФО В России
Фото: пресс-служба СУ СКР по Новгородской области

В Новгородской области восстановлено движение после массовой аварии

Восстановлено движение на трассе в Новгородской области, где произошла массовая авария.

На 526 км скоростной магистрали, где вчера произошло массовое дорожно-транспортное происшествие, завершены все оперативные мероприятия. На участке выполнены работы по очистке и обработке дорожного покрытия. Оформлено 17 ДТП с участием 66 автомобилей, сообщает областное министерство транспорта.

Напомним, количество пострадавших в аварии увеличилось до 16, среди них - пятеро детей. Погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок.

Теги: М-11, "Нева", трасса, авария


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