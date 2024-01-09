Санэпидемслужбу могут передать от Роспотребнадзора Минздраву РФ

Часть полномочий по борьбе с инфекциями могут передать от Роспотребнадзора Министерству здравоохранения России.

С такой инициативой выступила общественная организация Всероссийский союз пациентов (ВСП). Об этом говорится в резолюции, подготовленной по итогам конференции "Эпидемический щит России", прошедшей в рамках Всероссийского конгресса пациентов 22–23 ноября и 21 декабря.

Предложения из этого документа, выработанные совместно с главными внештатными специалистами Министерства здравоохранения, представителями Федерального исследовательского центра "Фундаментальные основы биотехнологии" РАН, отечественных фармацевтических компаний и другими экспертами, переданы в Администрацию президента. Также они будут направлены в кабмин и Минздрав.

Надзорные функции должна выполнять независимая от министерства организация, считают эксперты, сообщают "Ведомости".