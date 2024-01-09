09 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

Продажи новых легковых автомобилей в 2023 году увеличились на 62%

В России в 2023 году было продано 1,06 млн новых легковых автомобилей.

Как сказано в материалах Минпромторга, такой итоговый результат дает рост рынка на 62% по сравнению с 2022 годом.

Самой популярной легковой машиной была Lada Granta, было продано 191 тыс. 74 автомобиля (18% рынка). Второе место занимает китайский Haval Jolion – 48 тыс. 980 штук (5% сегмента новых машин). Замыкает тройку Lada Niva (46 тыс. 850 штук). На четвертом месте Lada Vesta (41 тыс. 296 машин), на пятом – китайская Chery Tiggo 7 Pro Max (40 тыс. 992).

На каждую из последних трех моделей в прошлом году приходилось по 4% рынка. Все лидеры продаж, кроме Chery Tiggo, выпускаются в России. В наступившем году рынок может увеличиться еще на четверть, сообщают "Ведомости".

Теги: автопром, автомобили


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