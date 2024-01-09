09 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВНИИ труда Минтруда: в России добавится 2 млн рабочих мест к 2030 году

К 2030 году в России добавится более 2 млн рабочих мест.

Об этом заявил гендиректор ВНИИ труда Министерства труда РФ Дмитрий Платыгин. По его словам, в настоящее время, чтобы нанять или сохранить квалифицированных сотрудников, компании вынуждены предлагать лучшие, чем у конкурентов, условия, в том числе повышать зарплату.

По словам экспертов, при этом дефицит кадров может сохраниться к концу десятилетия. Больше всего будет не хватать рабочего персонала. В ближайшие годы главной задачей станет увеличение производительности труда.

Если компании будут конкурировать за работников, повышая зарплаты, а эффективность их при этом не вырастет, то это приведет к росту темпов инфляции. Как считают аналитики, выходом из ситуации могут стать автоматизация и роботизация, сообщают "Известия".

Напомним, дефицит кадров испытывают 43% промышленных предприятий.

Теги: Минтруд, работа


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