Исследование: атака на Белгород стала самой запоминающейся новостью в новогодние праздники

Массированный обстрел Белгорода со стороны Украины 30 декабря стал одним из самых запоминающихся информационных событий для россиян в новогодние каникулы.

Об этом говорится в исследовании социологического агентства "Вебер" (проект АНО "Диалог") от 5 января. Вопрос был открытый, можно было дать любой ответ, а не предоставленный социологами. В результате 34% участников исследования в первую очередь вспомнили атаку на Белгород.

В ответах респонденты отдельно указывали, что это был обстрел мирных территорий, из-за которых "погибли люди, дети", что произошедшее – трагедия и большое эмоциональное переживание, объединяющее людей, сообщают "Ведомости".

Напомним, в последние дни 2023 года и в начале 2024-го ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Погибли несколько десятков человек, пострадали несколько сотен.