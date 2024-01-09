СМИ: зарегистрированные кандидаты в президенты РФ начали кампанию

Официально зарегистрированные Центризбиркомом России кандидаты в президенты – председатель ЛДПР Леонид Слуцкий и вице-спикер Госдумы от партии "Новые люди" Владислав Даванков начали вести предвыборные кампании.

Они подали документы в ЦИК 1 января, а 5 января получили корочки кандидатов. Регистрация кандидата КПРФ Николая Харитонова запланирована на 9 января.

На праздниках Слуцкий посетил новогоднюю ярмарку в Сочи. 6 января он встретился в Саратовской области с местным отделением "Швейбата", участницы которого шьют вещи и собирают гуманитарную помощь для бойцов спецоперации.

10 января кандидат отправится в Ставропольский край, где обсудит с бизнесменами эффективность мер поддержки, развития импортозамещения. Затем он посетит Астрахань.

Как заявил президент Центра развития региональной политики Илья Гращенков, в связи с тем что ЛДПР традиционно выступает "за бедных и за русских", посещение курорта Роза Хутор – неочевидный шаг для представителя этой партии. Отмечается, что Слуцкий ведет "элитную кампанию", которая для партии нетипична.

Как считает первый вице-президент Центра политических технологий Алексей Макаркин, кампания Слуцкого должна быть ориентирована на аполитичного, небогатого избирателя, поэтому "блины с чаем" могут привлечь электорат партии.

"Ведомости" отмечают, что задачи увести сторонников такого кандидата у Слуцкого нет – он должен искать свою нишу.

Ранее стало известно, сколько подписей собрано в поддержку самовыдвижения президента Владимира Путина на новый срок. По словам пресс-секретаря предвыборного штаба Путина Александры Суворовой, по всей стране собрано более 500 тыс. подписей.