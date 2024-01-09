09 Января 2024
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Экономика В России
Фото: Накануне.RU

ВТБ вслед за "Сбером" ограничит выдачу льготной ипотеки

ВТБ с 12 января изменит условия предоставления льготного ипотечного кредитования.

Клиенты банка смогут получать ипотеку только при покупке жилья у застройщиков-партнеров. Новые условия распространяются на покупку квартир по всем льготным программам и не затрагивают кредиты на индивидуальное жилищное строительство. Если застройщик не подходит под новые требования банка, заёмщик сможет оформить кредит по базовым программам.

Отмечается, что клиенты, которые выйдут на сделку до 12 января, смогут заключить ее на прежних условиях. Физлица, которые ранее получили от банка одобрение по заявке на льготную ипотеку, но не успели подписать договор до объявленной даты, могут столкнуться с повышением ставки по кредиту, если застройщик не находится в списке партнеров ВТБ, сообщает РБК.

Кроме того, Сбербанк также изменит условия выдачи льготных ипотечных кредитов. С 11 января 2024 года банк продолжит выдавать ее только на покупку квартиры у аккредитованных им застройщиков, которые будут субсидировать кредиты.

Теги: ВТБ, Сбербанк, ипотека, жилье, недвижимость


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Ранее 27.12.2023 00:04 Мск Сбербанк с 11 января изменит условия выдачи льготной ипотеки
Ранее 25.12.2023 02:02 Мск АКРА: 2023 год станет рекордным по выдаче ипотеки

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