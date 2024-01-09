09 Января 2024
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Общество В России
Фото: пресс-служба Клиники ЮУГМУ

В России хотят повысить пособие при рождении ребёнка до 30 тысяч рублей

Депутаты Госдумы России от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение проект закона о повышении единовременного пособия при рождении ребёнка до 30 тыс. руб.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, сегодня размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом индексаций составляет 20 тыс. 472 руб. 77 коп. Как ожидается, документ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Отмечается, что принятие законопроекта позволить улучшить благосостояние семей и поспособствует повышению демографии, сообщает РИА "Новости".

Теги: дети, пособия, законопроекты


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