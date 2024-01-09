В России хотят повысить пособие при рождении ребёнка до 30 тысяч рублей

Депутаты Госдумы России от фракции ЛДПР внесли на рассмотрение проект закона о повышении единовременного пособия при рождении ребёнка до 30 тыс. руб.

Как следует из пояснительной записки к законопроекту, сегодня размер единовременного пособия при рождении ребенка с учетом индексаций составляет 20 тыс. 472 руб. 77 коп. Как ожидается, документ вступит в силу с 1 июля 2024 года.

Отмечается, что принятие законопроекта позволить улучшить благосостояние семей и поспособствует повышению демографии, сообщает РИА "Новости".