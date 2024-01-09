На Забайкальской железной дороге 14 вагонов сошли с путей

В Забайкальском крае на перегоне Алеур-Бушулей произошел сход 27 вагонов.

Как сообщает в Telegram РЖД, речь идет о грузовых вагонах.

В результате нарушен габарит соседнего пути. Отмечается, что пострадавших нет. Из-за происшествия остановлены поезд №2 Москва – Владивосток и №392 Чита – Благовещенск. Они находятся на станции Чернышевск.

Напомним, под Нижним Тагилом расследуют ситуацию с "хлопком" на железной дороге рядом со станцией Сан-Донато.