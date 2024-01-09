09 Января 2024
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Фото: пресс-служба фонда святой Екатерины

Путин поручил принять все меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения

Глава государства Владимир Путин поручил министру по чрезвычайным ситуациям РФ и компании "Россети" принять все возможные меры для восстановления тепло- и энергообеспечения в регионах.

Как сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, президент по результатам доклада дал поручения главе МЧС Александру Куренкову, с которым также состоялась отдельная беседа, и компании "Россети" продолжать принимать все возможные меры для обеспечения тепло- и энергоснабжения. 

Также Путин заслушал по телефону доклады главы Херсонской области Владимира Сальдо после нарушения электроснабжения и губернатора Подмосковья Андрея Воробьева после перебоев с теплоснабжением в Московской области.

Сальдо ранее заявил, что значительная часть Херсонской области обесточена из-за аварии на электросетях, возможны перебои с мобильной связью и интернетом.

По словам Воробьева, владелец частной котельной в Климовске допустил аварию, в обстоятельствах которой разбираются правоохранительные органы, без отопления оставались порядка 170 домов.

Теги: Путин, ЖКХ, Сальдо, Воробьев


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