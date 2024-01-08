Число пострадавших в аварии на трассе М-11 увеличилось до 16 человек

Число пострадавших в массовом ДТП на трассе М-11 "Нева" в Новгородской области увеличилось до 16, среди них пятеро детей, уточнили в МЧС. Погибли четыре человека, в том числе годовалый ребенок.

В сети появилось видео с моментом аварии: видно, что многие водители не успевали тормозить перед образовавшимся затором и влетали в него, что приводило к новым жертвам и пострадавшим. Всего столкнулись более 50 грузовых и легковых автомобилей.

"Спасатели МЧС России развернули пункты обогрева на трассе М-11. Люди могут согреться, выпить горячий чай и зарядить телефоны. На месте работают психологи МЧС России. Водителей легковых автомобилей удалось перенаправить для объезда по трассе М-10. В настоящее время на месте происшествия остается порядка 60 большегрузных автомобилей, которые не имеют возможности развернуться. Протяженность пробки - около 1,5 километров", - сообщили в МЧС.