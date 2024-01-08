Над Белгородом работает ПВО, власти объявили воздушную тревогу

В Белгороде и Белгородском районе объявлена воздушная тревога. Запущена "сирена ракетной опасности", сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.

"Если вы находитесь дома – не подходите к окнам. Укройтесь в помещениях без окон со сплошными стенами (коридор, ванная, туалет, кладовая). Если вы находитесь на улице – спуститесь в укрытие или иное безопасное место", - сообщил Гладков.

По данным СМИ, взрывы слышны над Белгородом и его пригородами. Также сообщается о взрывах в приграничном Шебекино.