У первой в истории частной лунной миссии Peregrine возникли проблемы с солнечными панелями

У лунного посадочного модуля Peregrine, стартовавшего сегодня с мыса Канаверал во Флориде, возникла нештатная ситуация по дороге к спутнику Земли, сообщила компания Astrobotic, запустившая аппарат.

Аппарат был выведен в космос ракетой-носителем Vulcan. После штатного старта центр управления полетом провел несколько успешных тестов, но затем стало известно, что аппарат "не смог достичь стабильной ориентации по Солнцу". Это значит, что солнечные панели модуля, возможно, не смогут запитать все его системы, необходимые для путешествия до Луны и посадки на нее.

Peregrine – первая за полвека американская лунная миссия и первая в истории частная лунная миссия. Peregrine должен опуститься на Луну 23 февраля, чтобы собрать данные о поверхности спутника для дальнейших миссий, в том числе – с участием человека.