В Нижневартовске школьники уходят на дистант из-за кори и ОРВИ

В Нижневартовске из-за высокой заболеваемости корью и ОРВИ дети с новогодних каникул сразу же отправляются на дистанционное обучение.

"Уважаемые родители (законные представители), педагоги, в связи с регистрацией заболеваемости корью среди детского населения в городе Нижневартовске, превышением эпидемического порога по острым респираторным вирусным инфекциям и гриппу среди детей, на основании решения СПЭК от 08.01.2024 №1 в период с 09.01 по 21.01.2024 образовательный процесс в школах города Нижневартовска будет осуществляться с применением дистанционных технологий", - говорится в сообщении департамента образования города.