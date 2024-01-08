09 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: forumspb.com

Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку

Премьер-министр Франции Элизабет Борн ушла в отставку, президент Эммануэль Макрон распустил кабинет министров, поблагодарив его председателя за работу, сообщает пресс-служба Елисейского дворца.

Накануне сообщалось, что Макрон проводит с Борн переговоры о возможной отставке премьер-министра.

Позиции Борн ухудшились после скандального рассмотрения в парламенте законопроекта об иммиграции. Хотя предложенный Макроном документ в итоге был принят, правоцентристская оппозиция внесла в него значительные спорные изменения. Также правительство Макрона столкнулось с растущей критикой со стороны ультраправых во главе с Марин Ле Пен.

На необходимость распустить кабинет министров намекал и лидер центристов Франсуа Байру, поддержка которого обеспечила успех Макрона на выборах 2017 года. Сейчас Байру заявил журналистам, что в составе правительства "необходимы изменения".

За 20 месяцев пребывания на посту премьер-министра 62-летняя Борн – вторая женщина-глава правительства Франции – провела ключевые реформы в области пенсионного обеспечения и иммиграции, проведя около 30 новых законов.

Теги: франция, отставка, премьер-министр, эммануэль макрон


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