Массовое ДТП на трассе "Нева": столкнулись 50 машин, 4 погибших, 10 пострадавших

В МЧС сообщили подробности массового ДТП на трассе М-11 "Нева" (Москва – Санкт-Петербург). По предварительной информации, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Всего столкнулось более 50 грузовых и легковых автомобилей.

Эвакуируют пострадавших в том числе вертолетами МЧС России и Центра медицины катастроф. На месте разворачивают мобильный пункт обогрева.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что движение по трассе в сторону Москвы перекрыто, автомобилисты могут съехать на дублирующую трассу М-10 в районе 545 километра.