09 Января 2024
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Происшествия СЗФО
Фото: пресс-служба СУ СКР по Новгородской области

Массовое ДТП на трассе "Нева": столкнулись 50 машин, 4 погибших, 10 пострадавших

В МЧС сообщили подробности массового ДТП на трассе М-11 "Нева" (Москва – Санкт-Петербург). По предварительной информации, погибли четыре человека, в том числе один ребенок. Пострадали 10 человек, в том числе двое детей. Всего столкнулось более 50 грузовых и легковых автомобилей.

Эвакуируют пострадавших в том числе вертолетами МЧС России и Центра медицины катастроф. На месте разворачивают мобильный пункт обогрева.

Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что движение по трассе в сторону Москвы перекрыто, автомобилисты могут съехать на дублирующую трассу М-10 в районе 545 километра.

Теги: массовое дтп, трасса нева, м-11, пункт обогрева


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Развитие сюжета:

Ранее 08.01.2024 21:53 Мск Число пострадавших в аварии на трассе М-11 увеличилось до 16 человек

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Ранее 08.01.2024 17:10 Мск Четыре человека погибли в массовом ДТП на платной трассе М-11 "Нева"

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