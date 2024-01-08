СМИ: в Нижнем Тагиле у выезжающих из города проверяют документы после взрыва на ж/д

Под Нижним Тагилом расследуют ситуацию с "хлопком" на железной дороге рядом со станцией Сан-Донато. В СКР и транспортной прокуратуре пока не комментируют ситуацию.

В РЖД не исключили, что будут задержки поездов из-за ограничения движения на участке Нижний Тагил – Горноблагодатская, передает ТАСС.

Между тем, издание TagilCity со ссылкой на очевидцев передает, что на выезде из Нижнего Тагила полиция проверяет документы у всех, кто покидает город, переписываются автомобильные номера, из-за проверки на дороге образовалась пробка.

В антитеррористической комиссии Свердловской области сообщили, что разрушений инфраструктуры в результате взрыва нет.