09 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

СМИ: в Нижнем Тагиле у выезжающих из города проверяют документы после взрыва на ж/д

Под Нижним Тагилом расследуют ситуацию с "хлопком" на железной дороге рядом со станцией Сан-Донато. В СКР и транспортной прокуратуре пока не комментируют ситуацию.

В РЖД не исключили, что будут задержки поездов из-за ограничения движения на участке Нижний Тагил – Горноблагодатская, передает ТАСС.

Между тем, издание TagilCity со ссылкой на очевидцев передает, что на выезде из Нижнего Тагила полиция проверяет документы у всех, кто покидает город, переписываются автомобильные номера, из-за проверки на дороге образовалась пробка.

В антитеррористической комиссии Свердловской области сообщили, что разрушений инфраструктуры в результате взрыва нет.

Теги: нижний тагил, проверка, взрыв


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Предыдущие новости на эту тему:

Ранее 08.01.2024 16:34 Мск Взрыв у станции Сан-Донато: железная дорога не повреждена, схода вагонов не было
Ранее 08.01.2024 15:43 Мск На ж/д путях под Нижним Тагилом произошел взрыв

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