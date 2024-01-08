Четыре человека погибли в массовом ДТП на платной трассе М-11 "Нева"

По меньшей мере четыре человека (в том числе ребенок) погибли в массовом ДТП на платной трассе М-11 "Нева" в Новгородской области.

В региональном управлении СКР сообщили, что произошло столкновение более 30 автомобилей. Возбуждено уголовное дело по ст. 238 УК РФ.

"Следователям предстоит выяснить обстоятельства ДТП и дать правовую оценку действиям лиц, в обязанности которых входит очистка снега на скоростной автомагистрали", - говорится в сообщении Следственного комитета.

Власти пока предлагают автомобилистам объезжать огромную пробку по трассе-дублеру М-10. Губернатор Новгородской области Андрей Никитин сообщил, что в аварии столкнулись около 50 автомобилей. "Есть погибшие. Сейчас службы региона оказывают все возможное содействие. На данном участке аварии будет развернут пункт обогрева, пассажиров обеспечат горячим чаем, бутербродами", - написал Никитин в Telegram.