Взрыв у станции Сан-Донато: железная дорога не повреждена, схода вагонов не было

Взрыв на железной дороге под Нижним Тагилом прокомментировали в антитеррористической комиссии Свердловской области.

ЧП произошло на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато.

"По данным оперативных служб, около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб. В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано", - говорится в сообщении комиссии.

В других ведомствах пока не комментируют инцидент, ссылаясь на необходимость проверки и уточнения информации.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало на цистерне, а рядом было обнаружено еще одно устройство.