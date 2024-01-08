08 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

Взрыв у станции Сан-Донато: железная дорога не повреждена, схода вагонов не было

Взрыв на железной дороге под Нижним Тагилом прокомментировали в антитеррористической комиссии Свердловской области.

ЧП произошло на железнодорожных путях в районе станции Сан-Донато.

"По данным оперативных служб, около 16:30 (14:30 мск) на железнодорожных путях вблизи станции Сан-Донато под Нижнем Тагилом произошел хлопок. На место прибыли представители оперативных служб. В результате инцидента схода железнодорожных вагонов не произошло, повреждений железнодорожного полотна не зафиксировано", - говорится в сообщении комиссии.

В других ведомствах пока не комментируют инцидент, ссылаясь на необходимость проверки и уточнения информации.

Ранее сообщалось, что взрывное устройство сработало на цистерне, а рядом было обнаружено еще одно устройство.

Теги: нижний тагил, железная дорога, вагоны


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Ранее 08.01.2024 15:43 Мск На ж/д путях под Нижним Тагилом произошел взрыв

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