На Среднем Урале проверят комментарии полицейского по поводу случая с избиением сироты

В Нижнем Тагиле полиция начала служебную проверку по поводу высказываний в сети замначальника отдела МВД, на территории которого недавно избили девочку-сироту.

После того, как история с избиением ребенка попала в СМИ, полковник полиции Тарас Булгаков в сети оставил со своего аккаунта такой комментарий: "Раздули из ничего чего". Это возмутило пользователей.

"Руководством МУ МВД России "Нижнетагильское" по факту несанкционированного комментария одного из сотрудников вверенного подразделения в социальных сетях назначена служебная проверка", - сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, проведение проверочных мероприятий поручено подразделению по работе с личным составом.

"По результатам проверки действиям должностного лица будет дана соответствующая оценка в рамках требований, регламентирующих деятельность органов внутренних дел", - отметил полковник Горелых.