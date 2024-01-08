08 Января 2024
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Общество Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На Среднем Урале проверят комментарии полицейского по поводу случая с избиением сироты

В Нижнем Тагиле полиция начала служебную проверку по поводу высказываний в сети замначальника отдела МВД, на территории которого недавно избили девочку-сироту.

После того, как история с избиением ребенка попала в СМИ, полковник полиции Тарас Булгаков в сети оставил со своего аккаунта такой комментарий: "Раздули из ничего чего". Это возмутило пользователей.

"Руководством МУ МВД России "Нижнетагильское" по факту несанкционированного комментария одного из сотрудников вверенного подразделения в социальных сетях назначена служебная проверка", - сообщил журналистам начальник пресс-службы свердловского главка МВД Валерий Горелых. По его сведениям, проведение проверочных мероприятий поручено подразделению по работе с личным составом.

"По результатам проверки действиям должностного лица будет дана соответствующая оценка в рамках требований, регламентирующих деятельность органов внутренних дел", - отметил полковник Горелых.

Теги: проверка, полиция, комментарий


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