08 Января 2024
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Происшествия Свердловская область
Фото: Накануне.RU

На ж/д путях под Нижним Тагилом произошел взрыв

Рядом со станцией Сан-Донато под Нижним Тагилом (Свердловская область) произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительным данным, под цистерной сработало взрывное устройство. Telegram-канал Baza отмечает, что рядом со станцией находится нефтебаза.

Также канал сообщает, что рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство. Информацию сейчас проверяют экстренные службы и силовики. О пострадавших не сообщается.

Канал "112" сообщает, что первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны, которые охраняли вагоны с металлом неподалеку. Они осмотрели место, нашли поврежденную цистерну и еще одно взрывное устройство на магните на соседней бочке.

Теги: взрыв, железная дорога, нижний тагил


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Развитие сюжета:

Ранее 08.01.2024 16:34 Мск Взрыв у станции Сан-Донато: железная дорога не повреждена, схода вагонов не было

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