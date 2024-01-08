На ж/д путях под Нижним Тагилом произошел взрыв

Рядом со станцией Сан-Донато под Нижним Тагилом (Свердловская область) произошел взрыв на железнодорожных путях. По предварительным данным, под цистерной сработало взрывное устройство. Telegram-канал Baza отмечает, что рядом со станцией находится нефтебаза.

Также канал сообщает, что рядом с местом взрыва нашли еще одно взрывное устройство. Информацию сейчас проверяют экстренные службы и силовики. О пострадавших не сообщается.

Канал "112" сообщает, что первыми взрыв услышали сотрудники военизированной охраны, которые охраняли вагоны с металлом неподалеку. Они осмотрели место, нашли поврежденную цистерну и еще одно взрывное устройство на магните на соседней бочке.