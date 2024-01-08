Рэпер Vacio сообщил, что ему вручили повестку в военкомат

Екатеринбургский рэпер Vacio (он же Николай Васильев) заявил, что ему вручили повестку в военкомат. При этом сейчас он находится в столичном спецприемнике №2 ГУ МВД, где отбывает административный арест на 10 суток. По данным "Московского комсомольца", на воинском учете юноша состоит на малой родине, и там его признали негодным к службе по медицинским показаниям.

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О повестке стало известно во время визита в спецприемник членов Общественной наблюдательной комиссии (ОНК). Член комиссии Алексей Лобарев рассказал, что Vacio отбывает срок в одиночной камере и пишет там новые песни.

Васильев не отрицает, что первый административный арест (на 15 суток) справедлив, но за что его снова отправили в заключение – не понимает, рассказывает Лобарев.

"С его [Васильева] слов, после того как он отсидел 15 суток, его отвезли в военкомат в районе станции метро "Белорусская", где вручили повестку на 9 января, а затем отвезли в полицию, якобы для профбеседы. <…> после нескольких наводящих вопросов Николай Васильев повторил, как он обругал провокаторов непристойным словом, ему это тут же вменили в вину и отвезли в суд. Что касается повестки, в день явки, получается, артист будет находиться в спецприемнике, а служба в армии вроде как ему не грозит: в родном Екатеринбурге он якобы не прошел ВВК по здоровью", - рассказал представитель ОНК.

Лобарев считает "туманной" перспективу уголовного дела в отношении Васильева из-за его участия в "голой вечеринке" Насти Ивлеевой.

Васильева задержали и арестовали после того, как он пришел на вечеринку в столичный клуб "Мутабор" в одном носке на причинном месте.