Центробанк России может снизить инфляцию до 4,7% в 2024 году - прогноз Bloomberg Economics

Ключевая ставка Центрального банка России на конец 2024 года снизится относительно текущей, но все еще будет оставаться двузначной, считает Bloomberg Economics. Экономисты полагают, что ставка снизится с нынешних 16% до 12%.

Аналитики Bloomberg напоминают, что глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина в декабре дала понять: конец цикла ужесточения денежно-кредитной политики близится, но "ключевая ставка будет оставаться высокой столько, сколько необходимо".

"Политики продолжают бороться с инфляцией, которая почти вдвое превышает целевой показатель банка в 4%, поскольку президент Владимир Путин баллотируется на пятый срок на мартовских выборах. Инфляционные риски, в том числе повышенные бюджетные расходы на военный конфликт и острая нехватка рабочей силы, скорее всего, сохранятся", - говорится в обзоре трендов мировых центральных банков от BE.

"Ключевая ставка Банка России достигла максимума. Следующая задача властей – избежать преждевременного смягчения политики. Хотя большинство центральных банков столкнутся с той же задачей в 2024 году, у Банка России есть свежий опыт того, чего может стоить эта ошибка. Начальное смягчение политики в 2022 году привело к обвалу рубля и привело к тройному превышению целевого уровня инфляции в 4% в 2023 году. Если ЦБ сохранит ключевую ставку выше 12% в течение 2024 года, инфляция снизится до 4,7% в годовом исчислении к декабрю 2024 года", - полагает аналитик Bloomberg Economics Александр Исаков.