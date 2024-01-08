ВС РФ нанесли удары "Кинжалами" по объектам на Украине – Минобороны России

Российские военные нанесли "групповой удар высокоточным оружием большой дальности" морского и воздушного базирования по "объектам военно-промышленного комплекса Украины", говорится в сообщении Минобороны России. В частности, удары утром 8 января наносились гиперзвуковым ракетным комплексом "Кинжал".

Ранее главком ВСУ Валерий Залужный заявил о повреждениях на военных и инфраструктурных объектах Украины.

В понедельник утром на Украине была объявлена воздушная тревога, которую отменили спустя более двух часов. Украинские СМИ и местные власти сообщали о взрывах в Кривом Роге, Харькове, Днепре, Хмельницком.