Киркоров пожертвует белгородцам гонорар от выступления на НТВ

Народный артист России Филипп Киркоров пожертвует гонорар за участие в шоу "Новогодняя маска" на НТВ жителям Белгорода, пострадавшим от обстрела ВСУ.

"Сегодня я принял решение передать мой гонорар за участие в телепроекте "Новогодняя Маска" на телеканале НТВ пострадавшим от бесчеловечной террористической атаки, произошедшей в новогодние дни, жителям города Белгорода", - говорится в сообщении артиста на его официальной странице во "ВКонтакте".

В канун Нового года Киркоров стал участником скандальной "голой вечеринки" Насти Ивлеевой в московском клубе "Мутабор". Реакция на появление артистов и других звезд в неглиже на вечеринке стала выходящей из ряда вон: административные аресты, проверки (в том числе со стороны налоговой службы), массовая отмена концертов, выступлений и появлений участников мероприятия на ТВ. Опасаясь полной "отмены", участники вечеринки один за другим стали публиковать "покаяния". Киркоров, в частности, заявил в своем видеообращении, что "вошел не в ту дверь".

Пока "административный ресурс" в отношении звезд не перестал действовать. Так, накануне Первый канал вырезал выступления Киркорова и Натальи Чистяковой-Ионовой из "Рождественского вечера с Григорием Лепсом".