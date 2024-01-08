Сотрудников управления "М" ФСБ подозревают во взятках на 5 миллиардов рублей

В отношении по меньшей мере трех сотрудников управления "М" ФСБ России возбуждено уголовное дело о взятках. Общая сумма взяток оценивается в 5 млрд руб., дело ведет Следственный комитет РФ, передает ТАСС со ссылкой на силовиков.

Называются имена подозреваемых: это офицеры Алексей Царев, Сергей Манышкин и Александр Ушаков. Последний уже арестован, ему предъявлено обвинение по ч. 3 ст. 210 УК РФ (организация преступного сообщества с использованием своего служебного положения). Двое других фигурантов заключили со следствием сделку и дают показания на других соучастников.

Управление "М" занимается контрразведкой и противодействием коррупции в Верховном суде, Генпрокуратуре, МВД, Минюсте, МЧС, СК и других силовых ведомствах.