08 Января 2024
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Политика За рубежом
Фото: Накануне.RU

Китай заявил о задержании шпиона, работавшего на британскую разведку MI6

Министерство госбезопасности Китая (МГБ) заявило о задержании "иностранного шпиона", его обвиняют в передаче секретных данных британской службе разведки MI6. Шпиона удалось раскрыть в ходе контрразведывательной кампании. МГБ утверждает, что задержанный является гражданином "третьей страны" и работал в Китае на иностранную консалтинговую компанию. В сообщении министерства шпион фигурирует под фамилией Хуан, но там же уточняется, что фамилия изменена, не называется ни пол, ни возраст задержанного.

МГБ сообщило, что MI6 установила "сотрудничество в разведывательной сфере" с Хуаном в 2015 году, предоставила ему шпионское оборудование. Помимо непосредственно разведдеятельности Хуан также занимался вербовкой агентов для британской разведки, передает South China Morning Post.

Теги: китай, шпион, разведка, великобритания


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