Китай заявил о задержании шпиона, работавшего на британскую разведку MI6

Министерство госбезопасности Китая (МГБ) заявило о задержании "иностранного шпиона", его обвиняют в передаче секретных данных британской службе разведки MI6. Шпиона удалось раскрыть в ходе контрразведывательной кампании. МГБ утверждает, что задержанный является гражданином "третьей страны" и работал в Китае на иностранную консалтинговую компанию. В сообщении министерства шпион фигурирует под фамилией Хуан, но там же уточняется, что фамилия изменена, не называется ни пол, ни возраст задержанного.