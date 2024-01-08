Китай заявил о задержании шпиона, работавшего на британскую разведку MI6
Министерство госбезопасности Китая (МГБ) заявило о задержании "иностранного шпиона", его обвиняют в передаче секретных данных британской службе разведки MI6. Шпиона удалось раскрыть в ходе контрразведывательной кампании. МГБ утверждает, что задержанный является гражданином "третьей страны" и работал в Китае на иностранную консалтинговую компанию. В сообщении министерства шпион фигурирует под фамилией Хуан, но там же уточняется, что фамилия изменена, не называется ни пол, ни возраст задержанного.
МГБ сообщило, что MI6 установила "сотрудничество в разведывательной сфере" с Хуаном в 2015 году, предоставила ему шпионское оборудование. Помимо непосредственно разведдеятельности Хуан также занимался вербовкой агентов для британской разведки, передает South China Morning Post.