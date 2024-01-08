В США стартовала ракета с первым в мире частным лунным модулем

Ракета-носитель с первым в истории частным лунным аппаратом стартовала с космодрома в американской Флориде. Если миссия увенчается успехом, это будет первая за полвека посадка американского аппарата на спутнике Земли.

Ракету Vulcan создали в Boeing-Lockheed United Launch Alliance по заказу компании Astrobotic, разработавшей лунный спускаемый аппарат Peregrine.

Последняя американская миссия на Луне – это "Аполлон", прилунившийся в 1972 году.

Peregrine должен опуститься на Луну 23 февраля, чтобы собрать данные о поверхности спутника для дальнейших миссий, в том числе – с участием человека.

На разработку ракеты Vulcan ушло около десяти лет. Предполагается, что в случае успеха она заменит эксплуатируемые сейчас тяжелые ракеты ULA Atlas V, а также составит конкуренцию многоразовой Falcon 9 от SpaceX Илона Маска на рынке запуска спутников.