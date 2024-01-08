Жителям замерзшего Климовска разрешили не платить за отопление в январе

Жители подмосковного города Климовск, пострадавшие из-за аварии в местной котельной, не будут платить за отопление за январь, также им частично компенсируют возросшие затраты на электроэнергию – посчитают "по декабрьскому платежу", сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев. Он добавил, что заявления подавать не нужно – перерасчеты сделают в автоматическом режиме.

По словам губернатора, сейчас в городе идут аварийные работы: перекладка труб, работа с задвижками, работы на магистралях, в подвалах домов – "это срочные меры, у которых одна цель — как можно скорее вернуть тепло туда, где его еще нет".

"После этого мы перейдем к системной работе: будем приводить в порядок сети всего города. Именно поэтому нам было важно, чтобы при поддержке правоохранительных органов и котельная, и сети были переданы в муниципальное управление. Дальше мы будем модернизировать и менять все узлы, которые несут в себе хоть какой-то риск. Здесь нам помогут и областные, и федеральные программы в сфере ЖКХ", - заявил Воробьев. Он не пояснил, почему такая системная работа не велась раньше.

Напомним, в разгар январских морозов в Климовске без отопления остались почти 150 тыс. человек. Был введен режим ЧС локального масштаба.