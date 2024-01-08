Посещаемость храмов на Рождество в России снизилась на 60% за четыре года

Посещаемость храмов в Рождество в России за четыре года снизилась примерно на 60%. В 2020-м году 7 января в праздничных службах приняли участие около 2,3 млн человек, в этом году – всего 1,4 млн, эти данные приводит ведомственное издание "МВД-Медиа".

Торжества прошли в 6 тыс. населенных пунктов страны. Охраняли порядок у храмов и других мест массового сбора христиан около 43 тыс. сотрудников полиции, а также Росгвардии, представители дружинников и ЧОПов.

В московском Храме Христа Спасителя на службу во главе с Патриархом Кириллом пришли около 2,5 тыс. человек.

На присоединенных территориях Рождество отмечали в 72 населенных пунктах, в торжествах участвовали более 12 тыс. человек.