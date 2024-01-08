В ЛНР с самолета внештатно сошел боеприпас "ФАБ-250"

В городе Рубежное в ЛНР с самолета ВКС России сорвалась авиабомба "ФАБ-250", сообщил глава республики Леонид Пасечник. Он добавил, что в результате "внештатного схода авиационного боеприпаса" никто не пострадал.

"Жителей ближайших домов оперативно эвакуировали. Всем предложили разместиться в пункте временного размещения. Там сейчас находится пять человек, включая двоих детей. Остальные приняли решение о размещении у родственников и друзей", - сообщил Пасечник.

Сейчас на месте ЧП работают следователи из МВД, представители МЧС и военной комендатуры.