08 Января 2024
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Общество Белгородская область
Фото: t.me/vvgladkov

Белгородцы массово отправляют детей в другие регионы

За последние сутки администрация Белгородской области получила 1,3 тыс. заявок на отправку детей из Белгорода в другие регионы. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, он договорился с коллегами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей об отправке белгородских детей в загородные школьные лагеря. "Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять", - сообщил Гладков.

Он добавил, что в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе сейчас находится около 300 беженцев из Белгорода.

В последние дни 2023 года и в начале 2024-го ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Погибли несколько десятков человек, пострадали несколько сотен.

Теги: белгород, дети, беженцы


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