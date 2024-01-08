Белгородцы массово отправляют детей в другие регионы

За последние сутки администрация Белгородской области получила 1,3 тыс. заявок на отправку детей из Белгорода в другие регионы. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, он договорился с коллегами из Воронежской, Калужской, Тамбовской и Ярославской областей об отправке белгородских детей в загородные школьные лагеря. "Сейчас мы уже отправили своих специалистов посмотреть место размещения детей. Формируем группы и будем их уже отправлять", - сообщил Гладков.

Он добавил, что в пунктах временного размещения в Старом Осколе, Губкине и Корочанском районе сейчас находится около 300 беженцев из Белгорода.

В последние дни 2023 года и в начале 2024-го ВСУ нанесли массированные удары по Белгороду. Погибли несколько десятков человек, пострадали несколько сотен.