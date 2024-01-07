Луценко: ВСУ уже потеряли 500 тыс. человек убитыми и тяжелоранеными

Бывший генеральный прокурор Украины Юрий Луценко заявил, что украинские вооружённые силы уже потеряли 500 тыс. военнослужащих убитыми и тяжелоранеными.

Об этом Луценко рассказал в эфире телеканала "Прямой", видео опубликовано в Telegram-канале издания «СТРАНА.ua».

По мнению экс-прокурора, украинское военное руководство должно озвучить количество потерь ВСУ, чтобы вывести из зоны комфорта миллионы тех, кто уклоняется от службы.

"Нужно честно сказать, 500 тыс. (потерь, — прим.), о которых сейчас говорят, если поделить на месяцы — это по 30 тыс. в месяц, и тогда мы приблизительно поймём, что происходит на фронте, это с убитыми и тяжелоранеными", — сказал он.

19 декабря президент Украины Владимир Зеленский рассказал о просьбе Генштаба ВСУ мобилизовать еще 450–500 тыс. человек в рамках поправок к закону о мобилизации, которые находятся на рассмотрении в Раде.